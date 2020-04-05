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  5 апреля 2020
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Погибший в Шымкенте от COVID-19 работал дальнобойщиком

CentralAsia (KZ) -  Казахстанские СМИ сообщили подробности об шестом пациенте, умершем в Шымкенте от COVID-19.

Мужчина работал дальнобойщиком, подвергая себя риску продолжал работать, сообщает zakon.kz.

Житель Мактааральского района 56 лет, развозил продукты и в течение последней недели он ехал из России (Москва) вместе с сыном. Еще в дороге он почувствовал себя нехорошо – у него была высокая температура, слабость и одышка. На въезде в Шымкент его в тяжелом состоянии забрали с блокпоста и на скорой доставили в инфекционную больницу.

По словам акима Шымкента Мурата Айтенова, врачи сделали все возможное, но 5 апреля сердце мужчины остановилось. Помимо КВИ у него были серьезные проблемы со здоровьем, но об этом более подробно расскажут врачи, пишет издание.

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