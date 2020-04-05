Европейские правительства опасаются, что вскоре население начнет массово игнорировать карантин

Полиция проверяет посетителей парка Гринвич в Лондоне

CentralAsia (KG) - Полиция Великобритании предупредила, что вероятность массового игнорирования карантина растет. Об этом пишет газета Гардиан.

«Карантинные меры могут рухнуть, поскольку общественное недовольство перед предстоящим выходным нарастает. Об этом в субботу вечером предупредил комиссар по преступности, когда полиция активизировала призывы, чтобы люди оставались дома в солнечную погоду на этих выходных», - пишет газета.

Комиссар полиции Дербишира и криминалист Хардьял Диндса заявили, что «усталость от изоляции» может стать реальной угрозой карантину, особенно после возможного решения о продлении мер за пределы нынешнего трехнедельного периода.

Диндса, чьи действия были подвергнуты критике за «полицейскую работу няни» после использования беспилотника для «постыдного разоблачения» путешественников из Peak District, сказала: «На этом раннем этапе изоляции осведомленность людей довольно высока, но чем дольше она продолжается, тем больше расчет разочарование людей. Настоящее испытание будет через две или три недели. Как долго мы сможем держать карантин?

Страны, которые ввели строгие меры в отношении коронавируса раньше, чем Великобритания, были вынуждены все более ужесточать свой подход. Во Франции, где полиция проверила более 3,7 миллиона граждан, чтобы выяснить, соблюдают ли они ее запрет, в эти выходные по всей стране дислоцируются десятки тысяч дополнительных офицеров и жандармов, чтобы обеспечить соблюдение мер карантина.

Некоторые опасаются, что Италия представляет собой пример предупреждения о социальных волнениях, которые могут возникнуть во время длительной блокировки. Более чем через три недели появились сообщения о локальных беспорядках, и нарастание напряженности в более бедных южных регионах, когда у людей начали заканчиваться продукты питания и деньги.

Испанское правительство объявило в субботу, что оно будет добиваться одобрения парламента, чтобы продлить почти полное закрытие до 26 апреля. Полиция в стране сообщила, что они арестовали более 1100 человек и оштрафовали почти 90 000 с момента начала мер в середине марта.

Ставки были подняты в прошлую пятницу, когда профессор Нил Фергюсон, ведущий ученый, консультирующий правительство, предупредил, что уровень заражения в Великобритании может оставаться высоким в течение «недель и недель», если люди нарушат правила социального дистанцирования в эти выходные.

Министры подчеркнули, что «оставаться дома» — это приказ, а не просьба. Их требования, однако, поступают на фоне обеспокоенности тем, будут ли все молодые люди, которые с меньшей вероятностью серьезно заболеют, соблюдать строгие правила.