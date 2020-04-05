В опустевшем Ташкенте поселились утки в фонтане у театра им.Алишера Навои (фото)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте прилетевшие утки поселились в фонтане возле театра имени Алишера Навои, сообщается в блоге "Мой Ташкент".

Авторы подкрепили сообщение фотографиями, которые разлетелись в сотцсетях.

Как отмечают пользователи, такого ташкентцы не припоминают за всю историю, так как фонтан у театра Алишера Навои - это было самое оживлённое место среди гостей и жителей столицы.

Напомним, что с 6 апреля в Ташкенте усиливают режим самоизоляции, который был введён 1 апреля. С завтрашнего дня в столице вводится строгое ограничение на покидание жилья кроме посещения в районе проживания объектов торговли при крайней необходимости (для приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий) либо медучреждений. Исключение составляют посещение места работы.