В России за сутки количество случаев коронавируса выросло на 658
- Азия и мир, общество
- 16:54, 05 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - За сутки в России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, на 5 апреля в России общее количество случаев коронавируса составляет 4731 человек. Число выздоровевших - 33, летальных исходов - 43.
Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину. По некоторым оценкам, из-за рубежа на родину сейчас не могут вернуться 25 тыс. россиян.
На днях президент РФ Владимир Путин из-за распространения коронавируса продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.