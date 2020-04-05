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  5 апреля 2020
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В России за сутки количество случаев коронавируса выросло на 658

CentralAsia (CA) -  За сутки в России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, на 5 апреля в России общее количество случаев коронавируса составляет 4731 человек. Число выздоровевших - 33, летальных исходов - 43.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину. По некоторым оценкам, из-за рубежа на родину сейчас не могут вернуться 25 тыс. россиян.

На днях президент РФ Владимир Путин из-за распространения коронавируса продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

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