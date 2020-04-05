Если не защитить от COVID-19 мигрантов и беженцев, мы не сможем взять его под контроль - ООН

CentralAsia (CA) - Коронавирус не выбирает – перед ним равны все, но тысячи мигрантов и беженцев гораздо более беззащитны перед СOVID-19, чем остальные. Представители четырех ведущих учреждений ООН в специальном заявлении призвали защитить людей, которых коронавирус застал вдали от дома, в переполненных лагерях, без элементарных санитарно-гигиенических условий, лишенных возможности защитить себя и получить медицинскую помощь.

«Три четверти всех беженцев и мигрантов нашли приют в развивающихся странах, где системы здравоохранения и так еле справляются с нагрузкой, - говорится в совместном заявлении ВОЗ, Управления ООН по правам человека, Международной организации по миграции и Управления по делам беженцев.

Особенно тревожно положение беженцев и мигрантов, находящихся в центрах задержания – как официальных, так и неформальных. Подчеркивая, что СOVID-19 может иметь смертельные последствия, в ООН требуют немедленно освободить задержанных мигрантов.

В условиях пандемии многие страны закрывают границы или ограничивают их пересечение, отмечают авторы заявления, но утверждают, что соблюдать подобные ограничения вполне можно, одновременно соблюдая международные нормы в области прав человека и защиты беженцев, например, проводя медицинские осмотры и устанавливая карантины.

Как подчеркивается в заявлении, мы сумеем взять коронавирусную инфекцию под контроль только в том случае, если обеспечим защиту каждого человека. А мигранты и беженцы могут очень легко «остаться за бортом», стать объектом стигмы и дискриминации. По словам его авторов, отстаивая право на жизнь и здоровье всех людей без исключения, мы сможем контролировать ход пандемии и «избежать катастрофы». Потому так важно, чтобы правительства учитывали эти группы населения, планируя ответные меры.

«При том, что многие страны принимают и защищают беженцев и мигрантов, они зачастую не способны справиться с кризисом, таким как COVID-19. Для того, чтобы беженцы и мигранты имели возможность получить медицинское обслуживание, государствам может понадобиться дополнительная финансовая поддержка», - предупреждают в ООН.

COVID-19 предоставляет собой глобальную угрозу и борьба с ним должна стать общей целью, и главная задача сейчас – спасти людей, независимо от их статуса, - говорят представители учреждений ООН и добавляют, что многие из тех, кто оказался без гражданства, в положении беженца или мигранта, обладают умениями и навыками, необходимыми для борьбы с пандемией, и могут внести свой вклад в общее дело.

«Мы не должны позволить страху и нетерпимости … подорвать усилия по борьбе с этой глобальной пандемией, - призывают авторы заявления. – Мы сможем победить вирус только в том случае, если от него будет защищен каждый из нас».