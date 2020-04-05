В Узбекистане еще 5 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 5 апреля выздоровели еще 5 зараженных коронавирусом граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов проводил их с Научно-исследовательского института вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

На сегодняшний день, из 298 лиц, зараженных коронавирусом, полностью излечились 30 человек.

"В этом есть вклад, в первую очередь, коллектива специализированных в сферу медицинских учреждений, а также всего медицинского персонала, занимающегося лечением людей с коронавирусной инфекцией в регионах страны, заботящегося о состоянии более 100 тысяч граждан, которые находятся на карантине", - говорится в сообщении.

Напомним, что на 5 апреля в Узбекистане зарегистрировано 298 случаев коронавируса.