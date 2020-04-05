Южный Судан подтвердил первый случай COVID-19

CentralAsia (CA) - Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Южном Судане, сообщает местная радиостанция Eye Radio со ссылкой на заявление вице-президента страны Риека Машара.

Сообщается, что коронавирус обнаружен у 29-летней сотрудницы ООН, которая прибыла в страну из Нидерландов 29 февраля.

Две недели назад правительство закрыло учебные заведения, церкви и ввело ночной комендантский час на 30 дней в целях предотвращения распространения коронавируса.

Тем не менее, шесть лагерей беженцев по всей стране продолжают функционировать, и тысячи людей живут рядом друг с другом.

Активисты по защите прав беженцев недавно предупредили, что ситуация в лагерях создает благоприятную почву для широкого распространения коронавируса в случае любого подтвержденного случая.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Судане на сегодня 10 случаев коронавируса, 2 - летальных исхода и 2- выздоровевших.



