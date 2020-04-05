Американцы перехватили маски для Франции в аэропорту Шанхая. Не было ли это первоапрельской шуткой?

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CentralAsia (CA) - Недавно Гардиан писал о том, что американские покупатели перехватили партию масок, направлявшуюся из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса районов Франции.

У некоторых читателей возник вопрос, не было ли это первоапрельской шуткой?

Нет, это была не шутка. Кстати говоря, «Либерасьон» не публиковала никаких шуточных материалов 1 апреля, пишет ИноСми.