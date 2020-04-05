Американцы перехватили маски для Франции в аэропорту Шанхая. Не было ли это первоапрельской шуткой?

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- 23:18, 05 апреля 2020
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|Предыстория: Битва за маски: американцы перехватили маски для Франции прямо в аэропорту Шанхая, заплатив три цены
CentralAsia (CA) - Недавно Гардиан писал о том, что американские покупатели перехватили партию масок, направлявшуюся из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса районов Франции.
«Маски стали редкостью, и американцы покупают их везде, где находят. Они платят вдвое больше и наличными, даже не осмотрев товар», - подтвердили в руководстве пострадавшего региона.
Помимо даты внимание читателей привлек другой момент. Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег и Ассоциации регионов Франции Рено Мюзелье (Renaud Muselier) первым сообщил об инциденте во вторник вечером, но в среду опроверг то, что стал жертвой такого происшествия. В частности он назвал в Twitter ложной информацию газеты «Прованс» о перекупке предназначавшихся его региону 4 миллионов масок. Маски «в пути и не были куплены иностранной державой», - добавил он.
В своем первом заявлении он (он отказался от контактов с «Либерасьон») действительно не говорил, что напрямую пострадал от действий американцев. Он намекал на некий «французский заказ». «Либерасьон» удалось подтвердить этот факт у властей другого региона, которые просили не называть их.
Впоследствии это было подтверждено другими активистами. «Один глава региона сказал нам, что его заказ масок был перекуплен прямо в аэропорту американцами, которые заплатили втрое больше наличными. Тем не менее я не стану озвучивать название региона и количество масок», - рассказал «Франс Пресс» сам Рено Мюзелье.
О том же говорил в среду вечером в эфире RTL глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер (Jean Rottner): «У меня в регионе есть небольшая группа, которая активно работает с заказчиками, чтобы завоевать эти рынки. Американцы действительно прямо на площадке достают деньги и платят в три-четыре раза больше за наши заказы. Поэтому нам приходится бороться». По его словам, он был очень рад, когда во вторник вечером в его регион была доставлена на самолете партия масок.
Жертвами таких действий, которые в некоторых случаях оправдываются национальными реквизиционными мерами, становятся не только французские регионы. В марте Италия выразила возмущение по поводу того, что Чехия арестовала 700 000 масок из Китая. В Праге сослались на ошибку таможенников, но этот конфликт двух стран-членов ЕС вызвал настоящий скандал.
В Квебеке заказ одного предпринимателя был перенаправлен в американский штат Огайо без объяснения причин, как сообщает «Журналь де Монреаль». Как пишет «Экспресс», во Франции правительство наложило арест на половину масок, которые были заказаны шведской компанией Mölnlycke. К большому недовольству Стокгольма и предприятия, которое провозило груз транзитом через французскую территорию перед отправкой в Италию и Испанию.