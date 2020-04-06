Битва за важные ресурсы в борьбе с COVID-19 включает в себя и информационный фронт

С АН-124 выгружают маски под вооруженной охранной, Франция

CentralAsia (KG) - Немецкая Der Tagesspiegel (Германия) пишет, что партия защитных приспособлений, заказанная из-за коронавируса федеральной землей Берлин в Китае, была перехвачена США и перенаправлена в Соединенные Штаты. Об этом газета «Тагесшпигель» узнала из кругов, близких органам внутренних дел Берлина. Берлин заказал у производителя защитные маски классов FFP2 и FFP3, чтобы защитить полицейских и медперсонал от заражения коронавирусом. Речь идет о партии из 200 тысяч масок.

Берлинский министр внутренних дел Андреас Гайзель призвал федеральное правительство потребовать от США соблюдения норм международного права. «Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так с партнерами по трансатлантическому альянсу не поступают», — сказал он.

Об этом случае написали почти все ведущие европейские издания.

Рейтер со ссылкой на анонимные источники подтвердил о действиях американцев. «На этой неделе представитель Министерства внутренней безопасности США заявил агентству Рейтер, что американские компании и правительство платят сверх рыночной цены за большую часть необходимого оборудования, приобретенного за рубежом. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что Соединенные Штаты не перестанут покупать «пока у нас не будет слишком много» и готовы искать средства защиты за границей до августа», - написал Рейтер.

«Обвинения в адрес США раздаются тем временем и в канадских средствах массовой информации. Премьер-министр Джастин Трюдо (Justin Trudeau) распорядился проверить эти «настораживающие» сообщения. Как он сказал, он понимает огромный спрос в США, учитывая более чем 5900 умерших в соседней стране. Но по его словам, и в Канаде положение серьезное. «Мы должны позаботиться о том, чтобы определенное оборудование оказалось в Канаде и там осталось»», - пишет Der Tagesspiegel.

В среду французская газета «Либерасьон» опубликовал а статью о том, что большая партия масок, которую заказал французский регион у китайского поставщика, была перекуплена за большую цену американскими клиентами прямо перед отправкой в Европу.

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег и Ассоциации регионов Франции Рено Мюзелье (Renaud Muselier) первым сообщил об инциденте во вторник вечером, но в среду опроверг то, что стал жертвой такого происшествия.

«Один глава региона сказал нам, что его заказ масок был перекуплен прямо в аэропорту американцами, которые заплатили втрое больше наличными, — рассказал «Франс Пресс» сам Рено Мюзелье. — Тем не менее я не стану озвучивать название региона и количество масок».



Как пишет английская Гардиан, в прошлую среду на пресс-конференции в Бразилии министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта заявил, что недавние попытки Бразилиа приобрести защитное снаряжение, такие как перчатки и маски, у Китая провалились.

«Сегодня США отправили 23 своих самых больших грузовых самолета в Китай, чтобы забрать приобретенный материал. Многие из наших покупок, которые мы надеялись подтвердить для снабжения [нашей системы здравоохранения], провалились», - сказал он.



Но борьба идет не только за материальные ресурсы, речь идет также об информационной битве, где страны отрицают свои действия, оправдывают их или намекают на действия «партнеров».

«Правительство Соединенных Штатов не приобрело никаких масок, предназначенных для доставки из Китая во Францию, - сказал высокопоставленный представитель администрации Fox News в четверг. - Сообщения об этом являются ложью».

Американский телеканал, дружественный к президенту Трампу и националистическим кругам, сообщает, что несколько региональных французских чиновников заявили на этой неделе, что США заплатили китайским дистрибьюторам, по крайней мере, в два раза больше наличными, чтобы забрать необходимые медицинские, предназначенные для Франции.

При этом телеканал отмечает, что Рено Мюзелье дал интервью французскому филиалу российского международного канала Russia Today.

В конце сообщения Fox News говорит о сомнительном качестве китайских товаров в борьбе против коронавируса. «Нидерланды были вынуждены отозвать 600 000 неисправных масок, в то время как Испания вернула тысячи некачественных тестовых наборов на прошлой неделе. Турция, Грузия и Чешская Республика, помимо прочего, ставят под сомнение качество поставок, которые Пекин продает миру», - сообщает телеканал.

Но напряжение растет не только между двумя берегами Атлантики. Между европейскими станами также идет конкуренция за ресурсы, хотя не в таких масштабах.

Газета Der Tagesspiegel напоминает, что Германия также ввела строгие правила в отношении закупки и продаже масок. Кризисный штаб из сотрудников министерств здравоохранения и внутренних дел запретил экспорт защитного обмундирования, в том числе операционных масок и масок класса FFP.

Как минимум один грузовик с соответствующим грузом был задержан на границе со Швейцарией. Газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» сообщила в воскресенье, что в грузовике находилось около 240 тысяч защитных масок.

Как пишет «Экспресс», во Франции правительство наложило арест на половину масок, которые были заказаны шведской компанией Mölnlycke. К большому недовольству Стокгольма и предприятия, которое провозило груз транзитом через французскую территорию перед отправкой в Италию и Испанию.

«Либерасьон» в статье продолжила перечислять случаи «пиратских» актов. В марте Италия выразила возмущение по поводу того, что Чехия арестовала 700 000 масок из Китая. В Праге сослались на ошибку таможенников, но этот конфликт двух стран-членов ЕС вызвал настоящий скандал.