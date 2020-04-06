Российские города вводят карантин для приехавших из Москвы

CentralAsia (CA) - Все прилетающие в Красноярск и Норильск из Москвы или Санкт-Петербурга с 6 апреля будут обязаны пройти карантинный период две недели. Местные жители смогут провести период самоизоляции дома. Об этом сообщает РБК.

Жители края проходят карантин дома, приезжие — по месту пребывания; если там нет условий для изоляции, их отправят в обсерватор. Власти также берут под контроль прибывающих в край из столицы и Петербурга остальным транспортом. Такие приезжие обязаны сообщить по прибытии свои контактные данные, последние даты пребывания в Москве или Санкт-Петербурге, место регистрации и место фактического пребывания на территории Красноярского региона.

Москва остается лидером среди регионов России по количеству заболевших. В столице на 5 апреля зафиксировали 3893 случая заражения коронавирусом, за последние сутки прибавилось 536 пациентов. В Санкт-Петербурге по последним данным находится 191 заболевший, за сутки обнаружили 20 новых случаев.

Всего в России к настоящему моменту выявлено почти 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 355 пациентов, скончались 45 человек.

Ранее стало известно, что в Томской области также начнут с 6 апреля отправлять на карантин прилетевших из Москвы. Прибывающие в Томск будут проходить обязательный период изоляции в две недели, мера коснется и пассажиров из всех остальных регионов России.