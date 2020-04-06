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  6 апреля 2020
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Швеция меняет мягкий подход в борьбе с COVID-19
Улицы Стокгольма, 4 апреля, 2020
Улицы Стокгольма, 4 апреля, 2020
Предыстория: Швеция решила бороться вирусом методом выработки коллективного иммунитета. Насколько сильно она рискует?

CentralAsia (KG) -  Местные СМИ сообщают, что правительство Швеции разрабатывает новое законодательство, позволяющее ему предпринимать «чрезвычайные меры» по борьбе с Covid-19 на фоне опасений, что его относительно мягкий подход может привести к более высокому уровню смертности, чем в других странах Северной Европы.

Дания и Норвегия являются одними из многих стран, которые ввели жесткие ограничения, закрыли границы и школы, а Финляндия изолировала свою главную городскую зону вокруг Хельсинки. Но шведы все еще могут делать покупки, ходить в рестораны, подстригаться и отправлять детей до 16 лет в школу.

В воскресенье Швеция сообщила в общей сложности о 401 смерти от Covid-19. Затягивание с объявлением последних данных указывают на тот факт, что фактическое число, вероятно, будет значительно выше.

Воскресная цифра выросла на 8% по сравнению с субботой и превышает показатели трех других стран Северной Европы вместе взятых. Число умерших в Швеции на миллион жителей составляет 37 по сравнению с 28 в Дании, 12 в Норвегии и 4,5 в Финляндии.

Государственная телекомпания SVT заявила в воскресенье, что после протестов оппозиционных партий правительство, возглавляемое социал-демократами, отказалось от планов руководить борьбой с эпидемией директивами в обход депутатов, о которых сообщалось ранее в выходные.

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