Открытое образование. Запущена первая онлайн-платформа обучения в Монголии

CentralAsia (MNG) - У монголов открылась возможность научить других тому, что они знают, и зарабатывать на этом деньги. Новый элемент системы монгольского образования — открытые онлайн-курсы — cможет перезачесть любой человек и организация.

Skillup Consulting LLC и Edutek Solution LLC совместно внедрили систему www.skillup.mn, которая является «мостом» между любым физическим лицом или организацией, позволяя любому физическому лицу или организации размещать и распространять свое обучение в Интернете, а с другой стороны, приобретать и развивать обучение.

Б. Энхтуяа, лидер и консультант проекта www.skillup.mn, представила платформу, сказав: «Чем больше человек или работник совершенствует свои навыки и знания, тем больше они станут ценнее. Мы рады представить систему, которая решает проблемы, с которыми сталкивается каждый человек и организация, которые хотят поделиться своими знаниями и опытом с монгольской молодежью. Это только начало. Самое главное, что у нас есть общая система, в которой мы можем открыто работать со всеми частными лицами и организациями».

Напомним, согласно исследованию от издания Finances Online, которое готовит обзоры программ для бизнеса, количество провайдеров платформ для обучения (LMS) на 2019 год перевалило за 1000.