Премьер-министр Великобритании госпитализирован после самоизоляции из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по совету своего врача 5 апреля был госпитализирован из-за сохраняющихся у него симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Премьер-министра перевели в больницу в качестве меры предосторожности.

«Это мера предосторожности, так как у премьер-министра продолжают проявляться симптомы коронавируса на протяжении 10 дней после положительного результата теста на вирус», - говорится в сообщении.

27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусной инфекцией.