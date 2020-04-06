Премьер-министр Великобритании госпитализирован после самоизоляции из-за коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:01, 06 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по совету своего врача 5 апреля был госпитализирован из-за сохраняющихся у него симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министра перевели в больницу в качестве меры предосторожности.
«Это мера предосторожности, так как у премьер-министра продолжают проявляться симптомы коронавируса на протяжении 10 дней после положительного результата теста на вирус», - говорится в сообщении.
27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусной инфекцией.