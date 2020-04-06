Во Франции заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

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CentralAsia (CA) - Во Франции врач футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает французская газета Le Parisien.



60-летний Гонсалес соблюдал режим самоизоляции вместе с супругой, которая тоже заразилась коронавирусом.



По данным французского издания, причину своего поступка Гонсалес объяснил в записке, но мэр города Реймса Арно Робине отказался раскрывать ее содержание.