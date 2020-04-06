В Туркменистане жители устроили акцию протеста против острой нехватки продуктов

CentralAsia (TM) - В Туркменистане акцию протеста против острой нехватки продовольствия в стране рассеяли раздачей муки ее участникам.

Радио Азатлык (Туркменская редакция Азаттыка) сообщило, что в городе Мары 3 апреля несколько десятков жителей пригородных поселков вышли на протест против нехватки субсидируемых правительством муки и растительного масла в Марыйской области.

Протестующие на некоторое время перекрыли автотрассу, соединяющую Мары со столицей, после чего направились к зданию администрации региона. Люди разошлись после того, как местные чиновники организовали раздачу двухкилограммовых пакетов с мукой протестующим.

Жители Туркменистана страдают от нехватки продовольствия и роста цен более трех лет. Веденные в стране недавно в связи с пандемией коронавируса ограничения осложнили работу системы распределения продуктов питания в Туркменистане. В данное время автомобильное сообщение и передвижение граждан между регионами практически прекращено, и закрыты границы с соседними странами.

Туркменистан – одна из немногих стран мира, не сообщавших о случаях заражения коронавирусом, – наряду с такими государствами, как Северная Корея, Южный Судан и Таджикистан. Власти центральноазиатской страны, однако, принимают меры по борьбе с распространением инфекции, во многом похожие на меры, принимаемые в тех странах, где есть немало инфицированных. Туркменистан имеет общую границу с Ираном – наиболее пострадавшим от коронавируса государством в регионе – протяженностью около 1 150 километров.