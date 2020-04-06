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  6 апреля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло на 32 и достигло 342

CentralAsia (UZ) -  На утро 6-го апреля количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 32 и достигло 342, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

Сообщается, что новые случаи зарегистрированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

За 5 апреля Минздрав Узбекистане в общей сложности сообщил о 76 новых случаях заражения COVID-19 за день.

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