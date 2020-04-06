В Монголии выявлен новый случай заражения коронавирусом у турецкого гражданина

CentralAsia (MNG) - Сегодня утром в оперативном штабе Министерства здравоохранения Монголии состоялся очередной брифинг.

Во время брифинга глава Национального центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу заявил, что результат теста на коронавирус у гражданина Турции, прибывшего из Южной Кореи, оказался положительным.

10 марта в Монголии впервые был зафиксирован случай заражения коронавирусом нового типа. Первым больным является гражданин Франции, работающий в Монголии. У него был обнаружен коронавирус после возвращения из родины в Монголию.

По состоянию 6 апреля, в Монголии зафиксировано 15 подтвержденных случаев, все они являются завозными

Из 15 зараженных две пожилые женщины выздоровели и выписаны из больницы.