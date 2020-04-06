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  6 апреля 2020
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Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

CentralAsia (KG) -  Тигрица в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Общества по охране дикой природы (WCS).

Это первый известный в США случай заражения животного. В зоопарке считают, что инфекция передалась тигрице от сотрудника, который за ней ухаживал. У него болезнь могла протекать бессимптомно.

Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа оказался положительным. Его результаты подтвердили в Национальной ветеринарной службе министерства сельского хозяйства США, куда были направлены анализы. По данным министерства, это первый известный в мире случай заражения тигра и первый случай заражения животного в Соединенных Штатах.

«В настоящее время нет никаких доказательств того, что животные могут распространять вирус среди людей или что они могут быть источником инфекции в Соединенных Штатах», — цитирует AP сотрудника ведомства Джейн Руни.

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