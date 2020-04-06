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  6 апреля 2020
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Испания опередила Италию по количеству зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  По ситуации по коронавирусу на 6 апреля в Испании зарегистрированы 131,6 тыс. зараженных, тем самым она опередила Италию, где зафиксировано 128,9 тыс. больных.

В Германии число зараженных превысило 100 тыс. человек, она вышла на 4 место. За Германией идет Франция, где выявлены больше 90 тыс. зараженных.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире составило 1 млн 273 тыс. человек, из них умерли — 69,4 тыс.

- США — 336,8 тыс;

- Испания — 131,6 тыс;

- Италия — 128,9 тыс;

- Германия —100 тыс;

- Франция — 92,8 тыс;

- Китай — 81,7 тыс;

- Иран — 58,2 тыс;

- Великобритания — 47,8;

- Турция — 27 тыс;

- Швейцария — 21,1 тыс;

- Бельгия — 19,6 тыс.

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