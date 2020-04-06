Испания опередила Италию по количеству зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 9:40, 06 апреля 2020
- Просмотров: 3048 Кыргызча
CentralAsia (CA) - По ситуации по коронавирусу на 6 апреля в Испании зарегистрированы 131,6 тыс. зараженных, тем самым она опередила Италию, где зафиксировано 128,9 тыс. больных.
В Германии число зараженных превысило 100 тыс. человек, она вышла на 4 место. За Германией идет Франция, где выявлены больше 90 тыс. зараженных.
Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире составило 1 млн 273 тыс. человек, из них умерли — 69,4 тыс.
- США — 336,8 тыс;
- Испания — 131,6 тыс;
- Италия — 128,9 тыс;
- Германия —100 тыс;
- Франция — 92,8 тыс;
- Китай — 81,7 тыс;
- Иран — 58,2 тыс;
- Великобритания — 47,8;
- Турция — 27 тыс;
- Швейцария — 21,1 тыс;
- Бельгия — 19,6 тыс.