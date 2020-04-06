В Ташкенте ожидаются снег и заморозки

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в середине текущей недели ожидаются осадки в виде снега, а также понижение температуры до 7 градусов тепла, ночью до -1 градуса.

По прогнозам Гидрометеорологической службы Узбекистана, вся неделя обещает быть дождливой: осадки ожидаются во вторник, среду, четверг, а также в субботу и воскресенье.

Четверг, 9 апреля, станет самым прохладным днем недели, после чего температура воздуха начнет повышаться и составит днем до +19 градусов в предстоящее воскресенье.