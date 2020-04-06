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  6 апреля 2020
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Президент Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что начинает видеть свет в конце туннеля в ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», - сказал он журналистам.

Президент считает, что информация о том, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от связанных с коронавирусом осложнений, может быть хорошим знаком.

На сегодняшний день Соединенные штаты занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

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