В Узбекистане вместо понятия «прописка» введут регистрацию

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане понятие «прописка» будет исключено из нормативных актов страны в соответствии с новым законопроектом и постановлением правительства, опубликованном на сайте Центра «Стратегия развития».

Как сообщается в документе, при подготовке проектов были тщательно изучены мнения узбекистанцев и передовой зарубежный опыт.

В частности, вместо понятия «прописка», вызывающего у многих граждан недовольство, на основании зарубежного опыта вводится понятие «регистрация», оформить которую можно будет в течение одного дня (максимум трех) в органах внутренних дел, в центрах государственных услуг или через единый портал интерактивных госуслуг.

Кроме того, при приобретении недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области не обязательно будет иметь постоянную регистрацию в столице или области. Срок регистрации по месту временного проживания с согласия владельца жилья продлевается с 1 года до 5 лет.

Предусматривается исключение обязательного условия годичного совместного проживания супружеской пары, необходимого для приобретения постоянной прописки, а также условие утраты постоянной прописки, в случае расторжения брака в течении одного года после ее получения.

Сообщается, что получить государственные услуги будет возможным и на основании временной регистрации. Отменяется необходимость самостоятельно выписываться из предыдущего места жительства — выписка будет производиться автоматически. Больше не будет проставляться штамп о постоянной регистрации в паспорт, домовую книгу или квартирную карточку, так как данные процессы будут оцифрованы.

До 11 апреля проект закона вынесен на обсуждение и для представления предложений.