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  6 апреля 2020
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Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса, но власти Великобритании и Китая ее не признают

CentralAsia (CA) -  Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории, считает разведка Великобритании. При этом не исключается и традиционная версия с заражением от животного, пишет Рен ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет Daily Mail, в Ухане есть как минимум две лаборатории, из которых могла произойти утечка: Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем проводили эксперименты над животными, в том числе и над летучими мышами.

Как заявил американский эксперт по биологической безопасности, профессор Ричард Эбрайт, он лично наблюдал, как ученые этих лабораторий изучали вирусы, при этом не придерживались никаких требований техники безопасности.

Официальные власти Великобритании и Китая версию разведки не признают.

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  • Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса, но власти Великобритании и Китая ее не признают
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