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  6 апреля 2020
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Врачи опровергли слухи о первом случае коронавируса в Таджикистане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В больнице Дж.Расулова в Согдийской области в Таджикистане опровергли информацию о том, что в у них скончался пациент с коронавирусом. Об этом сообщает Asia-Plus.

«Информация о первом случае смерти от коронавируса в Таджикистане не имеет под собой никакой основы!», - заявил заместитель начальника Управления здравоохранения Согдийской области Маъруф Ходжибоев, опровергая появившуюся информацию в некоторых СМИ.

«Просто было подозрение, поэтому мы на всякий случай изолировали 11 врачей и медсестер больницы Дабборрасуловского района, где лежал больной 61-летний житель джамоата Янги Хает Хабибуло Шодиев. Также изолировали еще его брата с племянником. Наши первые анализа показали отрицательный результат. Мы сегодня опять повторно взяли анализы. Так что в Таджикистане ещё не было ни одного случая заражения коронавирусом, и я надеюсь, что и не будет», - сказал он.

Отсутствие инфекции также подтвердил замглавврача больницы Алишер Абдукаримов.

«Нас вчера после обеда изолировали, и я как врач одобряю этот шаг. Я прочитал в некоторых СМИ информацию о том, что нахожусь в тяжелом состоянии, и от этого нахожусь в шоке. Со мной все в порядке. Я поиграл в футбол и немного простудился. Нас вчера положили в изоляцию в карантинную зону в больнице Худжанда, взяли анализы и они отрицательные. Будем здесь 14 дней в целях профилактики», - сообщил он.

По словам врачей, у скончавшегося пациента была двухсторонняя пневмония, давление, кашель, но анализы на коронавирус у него были отрицательные.
Со слов его родственников, он не выезжал на границу.

Как сообщил Абдукаримов, в целях профилактики две больницы района взяты под жёсткий контроль.

«У входа стоят сотрудники милиции, не пускают и не выпускают людей из больницы. Это наша больница, где скончался Шодиев, и другая, где обратился пациент с жалобой на здоровье. Медики ходят в защитных костюмах», - отметил он.

В областном Управлении здравоохранения сообщили, что на сегодня в карантинных зонах Согда находятся 1133 человека.

«Это те лица, которые вернулись из стран, где обнаружены случаи коронавирусной инфекции, в том числе гражданин Китая, глава СП в нашей стране, который вернулся с родины. Их всех мы разместили на 14-дневный карантин. Из карантинных зон уже выписались 1547 человек», - сказал Маъруф Ходжибоев.

Между тем, из-за распространения слухов, у жителей района паника: они не выходят из дома, не отправляют детей в сад, говорится в сообщении.

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