В Италии и Испании темп роста коронавируса пошел на спад

CentralAsia (CA) - Власти Италии и Испании регистрируют уменьшение темпа роста эпидемии коронавируса, передает euronews.

На брифинге министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья сообщил, что, основываясь на медицинской статистике, результаты карантина позволили снизить нагрузку на больничную реанимацию и уменьшить рост заболевших, в том числе и тяжелых пациентов.

«Еще три недели назад у нас был ежедневный рост инфицированных 22%, неделю назад он уменьшился на 10%, а сегодня эта цифра почти вдвое меньше и составляет 5%. Мы можем заключить, что эта фаза эпидемии постепенно замедляется», - сказал министр.

Власти итальянской Ломбардии, области, наиболее пострадавшей от эпидемии COVID-19, ввели обязательное ношение защитных масок на подведомственной им территории.

Жительница Милана считает, что оно принято слишком поздно. «На мой взгляд, приказывая носить маски, власти должны были позаботиться заранее о том, чтобы раздавать их бесплатно, и не сейчас, а в самом начале вспышки. Ну а мы вынуждены этому решению подчиниться», - говорит она.

Официальный Рим еще несколько дней назад призвал жителей Ломбардии сдавать кровь, чтобы проверить наличие иммунитета к коронавирусу, и на основании содержания антител может быть смягчен режим изоляции, который пока действует в течение всей этой недели.

А тем временем во Франции зарегистрированы более 93 тыс. заразившихся и свыше 8 тыс. смертей.

Резкий рост статистики летальных исходов связан с тем, что в нее последние дни включают и цифры умерших в домах престарелых, то есть вне условий стационара, как было прежде.