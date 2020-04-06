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  6 апреля 2020
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Премьера Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких

CentralAsia (CA) -  Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

«Ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», - уточнил собеседник РИА Новости.

Официальный представитель премьера сообщил, что Джонсона, у которого диагностировали коронавирус и остаются проблемы со здоровьем, держится высокая температура и не проходит кашель, его по рекомендации лечащего врача доставили в больницу. При этом на Даунинг-стрит заверили, что он продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

  • Ранее Джонсон призывал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса.
  • На днях беременная невеста Джонсона Керри Саймондс сообщила о том, что уже неделю находится дома с симптомами коронавируса.

«Я провела прошедшую неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку», - написала она в Твиттер.

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