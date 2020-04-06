Сегодня в Монголии 455 человек покинут центр изоляции НИЦИЗ

CentralAsia (MNG) - 455 человек сегодня покинут центр изоляции Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии. Об этом 6 апреля сообщил глава оперштаба, полковник ГУЧС Б.Ууганбаяр на брифинге в Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии.

По его словам, за последние пять дней из центра изоляции было выписано 955 человек. 455 человек, которых выпишут из центра сегодня, будут помещены под домашнюю самоизоляцию.

Ууганбаяр напомнил, что из числа тех, кто 3 апреля прибыл рейсом Токио—Улан-Батор:

- 68 человек размещены в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний,

- 15 человек в Военном центральном госпитале,

- 2 человек изолированы в санатории «Жаргалант»,

- 188 человек в отеле Tokyo Inn.