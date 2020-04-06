В Узбекистане оркестр сыграл дистанционно для тех, кто борется с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Участники оркестра МВД Узбекистане поддержали всех, кто борется с коронавирусом.

Музыканты, не выходя из дома, через специальную программу сыграли для них известную мелодию из советского фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974).

Сотрудники Отдельного образцово-показательного оркестра МВД Узбекистана, находясь дома на карантине, представили музыкальную композицию в честь сотрудников внутренних дел и медицинских работников, а также других граждан, которые проявляют мужество в сегодняшней борьбе с пандемией, отмечается в сообщении министерства.

По состоянию на утро 6 апреля в Узбекистане зафиксировано 390 случаев коронавируса.

По последним данным, всего в мире с начала вспышки пандемии коронавируса SARS-CoV-2 заразились 1 275 542 человек. Умерли 69 514. Также 262 985 человек выздоровели.