В Ашхабаде идут проливные дожди: некоторые улицы покрыты водой и глиной

CentralAsia (TM) - С 4 апреля в Ашхабаде не прекращаются дожди. Улица 10 лет благополучия (10-ýyl abadançylyk) оказалась вновь покрыта водой и глиной, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, вдоль этой улицы уже неоднократно начинали строить, а потом перестраивать селеотводные пути. Откосы трижды покрывали камнем, а затем разбирали. В ноябре 2019 года городские власти решили, что будет красивее засадить откосы деревьями.

С раннего утра 6 апреля работники коммунальных служб города заняты уборкой глины и отводом воды с близлежащих улиц.

Ашхабад ежегодно страдает от схода селей и затоплений во время проливных дождей. До этого момента администрация города пыталась своими силами справиться с проблемой и в 2018 году в столице начали строить ливневую канализацию. Однако, в феврале 2019 года президент выразил недовольство работой столичной канализационной системы.

В марте стало известно, что тендер по строительству селеоотводов в столице выиграла российская компания «Возрождение». Сооружения будут возведены к сентябрю 2022 года.