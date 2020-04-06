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  6 апреля 2020
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В провинции Монголии в пожарной машине была установлена 360-градусная камера

CentralAsia (MNG) -  По инициативе Агентства по чрезвычайным ситуациям аймака Дундговь, используя внутренние ресурсы, основное противопожарное транспортное средство было оснащено новейшей высоконадежной 360-градусной понаромной камерой ночного видения с регулировкой движения, которая может быть подключена непосредственно из любого места во время движения пожарной машины.

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360-градусная камера захватывает два или несколько отдельных изображений со своих объективов, а затем сшивает их в цельную картинку самостоятельно, либо подготавливает файлы.

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Камера способна полностью контролировать ситуацию во время пожарного вызова, тактику и время работы персонала, а также быть в постоянном контакте с Центром управления в чрезвычайных ситуациях, и быть обеспеченным руководством и организацией из центрального штаба, сообщил новостной сайт news.mn со ссылкой Агентства по чрезвычайным ситуациям аймака Дундговь.

Дундговь находится в центральной Монголии, приблизительно в 250 километрах южнее столицы страны — Улан-Батора.

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