В провинции Монголии в пожарной машине была установлена 360-градусная камера

CentralAsia (MNG) - По инициативе Агентства по чрезвычайным ситуациям аймака Дундговь, используя внутренние ресурсы, основное противопожарное транспортное средство было оснащено новейшей высоконадежной 360-градусной понаромной камерой ночного видения с регулировкой движения, которая может быть подключена непосредственно из любого места во время движения пожарной машины.

360-градусная камера захватывает два или несколько отдельных изображений со своих объективов, а затем сшивает их в цельную картинку самостоятельно, либо подготавливает файлы.

Камера способна полностью контролировать ситуацию во время пожарного вызова, тактику и время работы персонала, а также быть в постоянном контакте с Центром управления в чрезвычайных ситуациях, и быть обеспеченным руководством и организацией из центрального штаба, сообщил новостной сайт news.mn со ссылкой Агентства по чрезвычайным ситуациям аймака Дундговь.

Дундговь находится в центральной Монголии, приблизительно в 250 километрах южнее столицы страны — Улан-Батора.