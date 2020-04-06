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  6 апреля 2020
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В Китае за сутки от коронавируса умерли два пациента

CentralAsia (CA) -  Согласно статистике ВОЗ, в Китае за минувшие сутки от коронавируса умерли два пациента.

Также за сутки выявлены 39 новых случаев заражения по всей стране, из них 38 — завозные. Общее количество зараженных на сегодняшний день составило 81,7 тыс. человек, из них скончались — 3,3 тыс.

Ранее сообщалось о том, что в городе Ухань, где впервые был выявлен вирус, постепенно снимают жесткие карантинные ограничения и город постепенно возвращается к обычной жизни, а с 8 апреля будут полностью сняты ограничения на въезд и выезд.

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