Минфин Монголии подписал меморандум с ПРООН о реформе государственных финансов

CentralAsia (MNG) - Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 3 апреля подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством финансов Монголии, чтобы установить партнерство в среднесрочной реформе управления государственными финансами. Это включает составление бюджета для целей в области устойчивого развития (ЦУР) или процесс составления бюджета на основе программ для ускорения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Монголии.

Меморандум подписали министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар и постоянный представитель ПРООН в Монголии Элейн Конкиевич, сообщили в ведомстве.

Приоритеты для сотрудничества будут существовать для продвижения среднесрочной реформы государственных финансов, в частности, для улучшения стратегического распределения ресурсов и макроэкономического управления за счет повышения эффективности и результативности государственных расходов для достижения целей развития, задач, направленных на обеспечение устойчивого и всестороннего роста в Монголии.

ПРООН поможет Министерству финансов улучшить прозрачность и подотчетность в управлении государственными финансами, а также создать интегрированную национальную структуру финансирования для ускорения реализации Концепции устойчивого развития Монголии и ЦУР.

«Мы благодарим министра финансов за приверженность ускорению прогресса в достижении ЦУР. Международный опыт показал, что для подтверждения перехода от планирования, ориентированного на результат, необходимы дополнительные реформы в реформе государственных финансов, такие как государственная служба», - сказала Конкиевич.

«В течение трех лет правительство сотрудничало с международными организациями, включая ПРООН, для обеспечения реализации Концепции устойчивого развития Монголии до 2030 года. В рамках сотрудничества достигнуты значительные результаты. В прошлом определенные мероприятия были организованы для поддержания бюджета и финансовой стабильности. Мы искренне благодарим сотрудников ПРООН», - сказал Ч.Хурэлбаатар.