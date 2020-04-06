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  6 апреля 2020
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В Государственном дворце Монголии изменился порядок подготовки новостей и репортажей

CentralAsia (MNG) -  Глава департамента СМИ и по связям с общественностью парламента Монголии С.Батбаатар представил порядок подготовки новостей и репортажей в Государственном дворце во время весенней сессии парламента 2020 года.

Секретариат Парламента создал временный офис для журналистов на втором этаже Государственного Дворца в течение периода карантина. В офисе будет проведена пресс-встреча, чтобы проинформировать о своевременных вопросах и решениях весенней сессии.

С.Батбаатар отметил, что если журналисты проводят интервью с членами парламента, они должны заранее уведомить об этом отдел СМИ и связей с общественностью и провести соответствующую подготовку. При неизбежных обстоятельствах журналистам разрешается входить в других местах Государственного дворца, а время проведения мероприятия и количество присутствующих журналистов будут определены заранее.

Журналистам было рекомендовано соблюдать ограничительный режим и правила указанного места при участии в пресс-конференциях, получении новостей, интервью и репортажей. Департамент СМИ и по связям с общественностью парламента заявил, что будет работать над тем, чтобы журналистам были предоставлены возможности для выполнения своей работы.

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