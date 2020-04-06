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  6 апреля 2020
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В Японии из-за коронавируса могут ввести режим ЧП

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует ввести с 8 апреля чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Киодо.

Режим ЧП прежде всего касается крупнейших городов — Токио и Осаки.

Объявление чрезвычайного положения позволит властям на местах требовать от граждан страны не выходить на улицу, отказываться от массовых мероприятий, соблюдать требования гигиены. Однако никаких штрафов за отказ выполнять такие требования и рекомендации в Японии не предусмотрено.

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