В России за сутки коронавирусом заразились 954 человека

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зафиксированы еще 954 новых случая заражения коронавирусом.

По официальным данным оперативного штаба, в России число зараженных составляет 6,3 тыс. человек, количество умерших достигло 47 человек.

Как сообщает ТАСС, число зараженных в Москве выросло за сутки на 591 до 4 848 человек. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в 48 регионах страны:

- Московская область - 82;

- Санкт-Петербург - 35;

- Республика Коми - 31;

- Республика Татарстан - 16;

- Краснодарский край - 11;

- Ивановская область - 10;

- Тульская область - 10;

- Вологодская область - 10;

- Воронежская область - 9;

- Ставропольский край - 9;

- Республика Марий Эл - 9;

- Нижегородская область - 9;

- Липецкая область - 8;

- Тамбовская область - 8;

- Республика Бурятия - 8;

- Волгоградская область - 7;

- Архангельская область - 6;

- Республика Адыгея - 6;

- Брянская область - 5;

- Рязанская область - 5;

- Ленинградская область - 5;

- Республика Дагестан - 5;

- Пензенская область - 5;

- Алтайский край - 5;

- Белгородская область - 4;

- Свердловская область - 4;

- Челябинская область - 4;

- Мурманская область - 3;

- Республика Северная Осетия - 3;

- Красноярский край - 3;

- Иркутская область - 3;

- Владимирская область - 2;

- Тверская область - 2;

- Республика Карелия - 2;

- Новгородская область - 2;

- Чувашская Республика - 2;

- Оренбургская область - 2;

- Республика Хакасия - 2;

- Кемеровская область - 2;

- Калужская область - 1;

- Костромская область - 1;

- Орловская область - 1;

- Смоленская область - 1;

- Псковская область - 1;

- Чеченская Республика - 1;-

- Республика Мордовия - 1;

- Ульяновская область - 1;

- Республика Крым - 1.