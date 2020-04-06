В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 600 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:40 в Казахстане
зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.
Новые случаи обнаружены в Жамбылской области – 1 случай, Мангистауской области – 2, Карагандинской области – 16, Восточно-Казахстанской области – 1.
На сегодняшний день в стране подтверждено 604 случая регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султан - 219;
- Алматы - 116;
- Карагандинской области - 48;
- Акмолинской области – 23;
- Атырауской области - 29;
- Жамбылской области – 29;
- Шымкент – 14;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;;
- Павлодарской области - 1;
- Мангистауской области - 5;
- Кызылординской области - 37;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 28;
- Костанайской области - 1.