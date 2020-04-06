В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 600 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:40 в Казахстане

зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.

Новые случаи обнаружены в Жамбылской области – 1 случай, Мангистауской области – 2, Карагандинской области – 16, Восточно-Казахстанской области – 1.

На сегодняшний день в стране подтверждено 604 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султан - 219;

- Алматы - 116;

- Карагандинской области - 48;

- Акмолинской области – 23;

- Атырауской области - 29;

- Жамбылской области – 29;

- Шымкент – 14;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;;

- Павлодарской области - 1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 37;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 28;

- Костанайской области - 1.