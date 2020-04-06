Президент Монголии потребовал от депутатов проявить мужество и подать в отставку

CentralAsia (MNG) - В своем выступлении на открытии весенней сессии парламента президент Монголии Х.Баттулга призвал депутатов парламента проявить политическое мужество и подать заявления об отставке.

«Б.Батзориг, член парламента и бывший министр пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности, подал в отставку с должности депутата ВГХ, хотя и поздно. Следуя примеру Б. Батзорига, члена парламента и бывшего министра, я хотел бы призвать других депутатов, присутствующих в этом зале во время открытия весенней сессии, проявить гражданское и политическое мужество и отказаться места депутата и неприкосновенности члена парламента».

Ранее сообщилось, что депутат парламента Монголии Б.Батзориг подал заявление об отставке.

3 апреля текущего года экс-министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Б. Батзориг подал заявление об отставке спикеру парламента Г. Занданшатару.

Как сообщалось, в бюджете Монголии за 2018 год $25,4 млн было выделено в Фонд развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Однако в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица в том числе депутаты ВГХ, использовали средства фонда для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.