В Узбекистане государство перестает регулировать цены на бензин АИ-80

- Узбекистан, экономика
- 15:01, 06 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 мая отменяется государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо (включая дизельное топливо марки ЭКО), а их реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться только через биржевые торги.
Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли», подписанном 4 апреля, говорится в сообщении Министерства юстиции.
Согласно постановлению, будет разработана "дорожная карта" по повышению операционной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли. На всех предприятиях нефтегазовой сети внедрена система антикоррупционного "комплаенс-контроля".
Будут разработаны предложения по найму высококвалифицированных иностранных специалистов и специалистов, в том числе соотечественников за рубежом, на предприятия нефтегазовой сети.
Лицензирование деятельности в нефтегазовой сфере будет усовершенствовано и упрощено.
Будет увеличена доля государства в уставных фондах АО" Узбекнефтегаз "и АО" Узкимесаноат".