Сингапур передал в медицинские учреждения Монголии 3000 тестов на коронавирус

CentralAsia (MNG) - В то время, когда распространение коронавирусной инфекции нового типа быстро растет во всем мире, для каждой страны важно быстро и надежно диагностировать заболевание.

Эксперты из исследовательского агентства A*STAR в Республике Сингапур разработали набор тестов под названием Fortitude 2.0, который был внедрен в больницах страны.

3 апреля 2020 года представители правительственных организаций Монголии получили пожертвование 3000 диагностических этих тестов разработанные агентством A*STAR от Международного фонда Темасека в Сингапуре в Монголию.

Агентство по науке, технологиям и исследованиям (аббревиатура: A * STAR) является уставным советом при Министерстве торговли и промышленности Сингапура.

Агентство поддерживает исследования и разработки, которые соответствуют областям конкурентного преимущества и национальным потребностям Сингапура. Они охватывают четыре технологические области передового производства и проектирования (AME), здравоохранения и биомедицинских наук (HBMS), городских решений и устойчивого развития (USS) и услуг и цифровой экономики (SDE), изложенные в пятилетнем плане исследований и разработок страны ( RIE2020). Исследовательские институты агентства расположены в основном в Biopolis и Fusionopolis. Общая численность сообщества A * STAR, включая ученых и исследователей, технический и нетехнический персонал, а также персонал, занимающийся разработкой и коммерциализацией отрасли, составила 5400 человек.

Biopolis - это международный научно-исследовательский центр биомедицинских наук в Сингапуре. Fusionopolis - это научно-исследовательский комплекс, расположенный в бизнес-парке «один север» в Сингапуре.