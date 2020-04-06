Азиатские страны продолжают поддерживать Монголию

CentralAsia (MNG) - Правительство Японии предоставит Монголии грант в размере 235 тыс. долларов США через Международный комитет Красного Креста для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID19. Сообщение об этом было распространено 6 апреля.

Министерство здравоохранения Республики Корея объявило, что передаст Монголии наборы для тестирования на коронавирус на сумму 250 тыс. долларов, сообщает посольство Кореи в Улан-Баторе. Ассоциация граждан Кореи в Монголии также передала 2000 наборов тестов Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

4 января этого года Международный фонд Темасека Сингапура подарил 3000 тест-наборов Fortitude 2.0 на коронавирус COVID-19 Монголии, изготовленных в Сингапуре. Кроме того, некоторые сингапурские предприятия, работающие в Монголии, предоставили грант в размере 30 тыс. сингапурских долларов (примерно $21 тыс) для приобретения дополнительных диагностических наборов.

Почетный генеральный консул Монголии в Индонезии Чандра Гозали пожертвовал 20 тыс. масок Монголии в прошлом месяце через Общество Монгольского Красного Креста.

По мере того, как азиатские страны работают вместе для преодоления этой проблемы, они продолжают обеспечивать Монголию эмоциональным и необходимым оборудованием и материалами, сообщает пресс-центр МИД Монголии.