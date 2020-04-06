Премьер-министр Джонсон продолжает руководить страной, - Даунинг стрит

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- 16:07, 06 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник проходил анализы в больнице, так как он все еще испытывает симптомы коронавируса через 10 дней после получения положительного результата на COVID-19. Но правительство настаивает, что он продолжает руководить страной, пишет Reuters.
Джонсон, который был изолирован на Даунинг-стрит после того, как в прошлом месяце дал положительный результат на вирус, был доставлен в больницу в воскресенье вечером, потому что у него все еще была высокая температура, и его доктора решили, что ему нужны дополнительные анализы.
Его канцелярия и министры говорят, что 55-летний Джонсон продолжал управлять правительством, что премьер-министр справляется и что он будет проходить «обычные тесты» в качестве меры предосторожности. Хотя Даунинг-стрит отказалась сообщить, какие тесты он будет проходить.
«Он будет находиться в больнице столько, сколько ему нужно, но я слышал, что у него все хорошо, и я с нетерпением жду его скорейшего возвращения на работу», - сказал министр жилищного строительства Роберт Дженрик.
«Это не экстренная госпитализация и поэтому я, конечно, ожидаю, что он скоро вернется», - сказал он, хотя и не указал временных рамок.
27 марта Джонсон стал первым лидером крупной державы, объявившим, что у него положительный результат. 55-летний мужчина оказался в изоляции в квартире на Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании.