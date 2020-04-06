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  6 апреля 2020
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МИД Узбекистана подтвердил смерть двух узбекистанцев от коронавируса в США
Предыстория: В Нью-Йорке от коронавируса скончались два уроженца Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана З.Х. и Х.С. скончались в местных больницах в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на генконсульство РУз в Нью-Йорке.

Консульско-правовой департамент просит граждан Узбекистана за рубежом строго выполнять требования местных властей по борьбе против распространения вируса, воздерживаться от участия в общественных мероприятиях, посещения мест скопления людей и предпринимать все меры предосторожности.

МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории США, могут в необходимых случаях обратиться в посольство в Вашингтоне (тел.: +1-202-887-5300 (ext.1)) и Генеральное консульство в Нью-Йорке (тел.: +1-212-754-7403).

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зафиксировано 390 случаев коронавируса, из которых 30 человек выздоровели, 2 человека скончались.

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