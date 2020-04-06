Коронавирус: Европа и США готовятся к голодным бунтам, - СМИ

CentralAsia (CA) - Во всем мире у миллионов людей, вынужденных сидеть дома из-за карантина, заканчиваются деньги и терпение. Нехватка продовольствия, вызванная разрушением логистических цепочек, способна вызвать массовые беспорядки даже в богатых странах. Социальные конфликты уже назревают в Европе и США, передает РИА Новости.

«Пандемия коронавируса оказала огромное влияние на жизнь миллионов людей. Неэффективные политические решения спровоцируют продовольственный кризис, и это приведет к широкомасштабной гуманитарной катастрофе», - заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) Цюй Донгю.



Он отметил, что вспышка коронавируса со всеми сопутствующими карантинными мерами создала большие логистические проблемы. «В мире достаточно продовольствия, чтобы накормить всех. Но велик риск того, что продуктов в том или ином месте может не оказаться», - сказал глава ФАО



ФАО призывает к «глобальным скоординированным и последовательным» действиям, минимизирующим сбои в поставках. Цюй Цонгю считает недопустимым ограничение экспорта продовольствия.



«Такие ограничения обернутся серьезными сбоями на мировом рынке, цены взлетят, и продовольствие станет для многих недоступным», - заключил он.



В такой ситуации масштабные социальные конфликты возможны даже в богатых странах. Беспокойство ФАО вполне оправданно. Вьетнам, входящий в первую тройку экспортеров риса в мире, приостановил экспорт этого злака. Казахстан наложил запрет на вывоз пшеничной муки, гречки и овощей, включая лук, морковь и картофель. Россия не продает за границу гречку и рис, Беларусь — гречку, лук и чеснок.



Западные эксперты обсуждают, что произойдет, если Россия — крупнейший экспортер пшеницы — прекратит поставки зерна. Неудивительно, что пшеница на Чикагской товарной бирже за две недели подорожала на 11%.



Из-за закрытия границ рабочих рук на низовых должностях в агропромышленном комплексе, традиционно принадлежащих трудовым мигрантам, катастрофически не хватает. На фермах некому убирать урожай, почти никого не осталось на скотобойнях и мясокомбинатах и даже перевозить продовольствие — большая проблема.



Чтобы избежать коллапса в сельском хозяйстве, Евросоюз, несмотря на риск усиления эпидемии, разрешил въезд «критически важным работникам», включая сезонных для сбора урожая и водителей грузовиков.



Но это не поможет населению с деньгами. На днях ведущие западные СМИ растиражировали ролик из соцсетей, в котором житель итальянского города Палермо рассказывает, что после того, как его семья просидела в карантине три недели, у него не осталось ни цента, а у дочери, как и многих других детей в городе, — последний кусок хлеба.



«Люди заперты уже 15-20 дней, и они на пределе. Вы еще об этом пожалеете, у нас будет революция», - предупредил он.



Мэр Палермо Леолука Орландо сказал журналистам, что риск массовых беспорядков в Южной Италии очень высок, потому что недовольство граждан собираются использовать криминальные структуры, стремящиеся дестабилизировать систему.



«Чем больше времени проходит, тем меньше остается ресурсов. Немногочисленные сбережения людей заканчиваются. Скоро возникнут социально-экономические трудности», - сказал Орландо.



Министр Италии по южным регионам Джузеппе Провенцано также отметил усиление социальной напряженности и возможность гражданских беспорядков в бедных регионах страны. «Я боюсь, что беспокойство большой части населения по поводу здоровья, доходов и будущего вскоре превратится в гнев и ненависть», - сказал он в интервью газете La Repubblica.



Как сообщает издание, в Палермо и Неаполе полиции пришлось взять под охрану супермаркеты — после нескольких инцидентов с мародерством.



Американские эксперты не сомневаются, что в США ситуация скоро пойдет по «итальянскому сценарию». Этому способствуют как минимум три фактора. Первый — финансовый. За две недели число новых обращений за пособиями по безработице приблизилось к десяти миллионам. В апреле этот показатель, по общему мнению, вырастет еще в три-четыре раза.



Согласно результатам опроса аналитической компании GOBankingRates, в декабре у 69% американцев на сберегательном счете было менее тысячи долларов, в том числе 45% респондентов признались, что вообще не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Понятно, что они не могли запастись продуктами и товарами первой необходимости, когда началась эпидемия, а теперь многие лишились заработка и остались ни с чем.



Как сообщает газета Daily Mail, только в Лос-Анджелесе число посетителей бесплатной столовой для бездомных Skid Row выросло втрое. «Благотворительные организации перегружены просьбами о помощи, а их финансовые ресурсы истощаются», - пишет издание.



Второй фактор — дефицит продуктов. Американские продовольственные магазины так и не восстановили запасы после мартовского ажиотажного спроса. И дело не только в людях, скупающих туалетную бумагу сотнями рулонов.



Обычно 36% американцев питаются вне дома — в кафе, закусочных, ресторанах. Однако из-за карантина общепит закрылся, теперь все готовят дома и, соответственно, закупают продукты в супермаркетах. На это американская торговая система просто не рассчитана.



Наконец, эпидемия нарушила работу многих государственных служб, в том числе правоохранительной. Сотни полицейских в Нью-Йорке, Детройте, Лос-Анджелесе и других городах заболели COVID-19. Чтобы избежать новых заражений, местные власти ограничивают список поводов для выезда полицейского наряда.



В частности, в Цинциннати полицейские не приедут в случае укуса собак, кражи номерных знаков, домогательств по телефону, повреждения имущества. Также останутся без внимания сообщения о домашнем насилии или краже, если нет возможности немедленного задержания преступника. Магазины и рестораны по всей стране забивают витрины досками, опасаясь непрошеных гостей.

Что же касается простых американцев, то они готовятся защищать себя сами. Самые популярные поисковые запросы в Google в минувшем месяце — «где купить патроны» и «как приобрести патроны онлайн».



По данным ФБР, продажи огнестрельного орудия в США в марте выросли на 33%. Американцы приобрели на 91,1% больше пистолетов, чем годом ранее, ружей и винтовок — на 73,6%. А главный бестселлер — книга Кэт Эллис «Руководство по выживанию в пандемии COVID-19», значительная часть которой посвящена рассказу о том, как подготовиться к возможным нападениям на ваш дом и защитить собственность.



«Это всего лишь вопрос времени — когда массовый карантин приведет к гражданским беспорядкам и насильственным преступлениям. Люди, которые подозревают, что у вас может быть еда, появятся у ваших дверей. На первых порах они будут просить, потом станут требовать. И не только от вас, но и от местного бизнеса. Потом начнется воровство и насилие, и тогда люди встанут с оружием на защиту своих домов и предприятий. А в конечном итоге — гражданская война, военное положение и тоталитаризм — то, чего мы никогда еще не видели в нашей стране», - уверена американская журналистка и писательница Дейзи Лютер.