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  6 апреля 2020
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В мире число погибших от коронавируса перевалило за 70 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в мире количество смертей от коронавируса достигло 70,3 тыс. человек.

А общее количество зараженных составляет 1 млн 284 тыс. человек, вылечились — 271 тыс. человек.

Как сегодня сообщал euronews, власти Италии и Испании регистрируют уменьшение темпа роста эпидемии коронавируса. А тем временем во Франции зарегистрированы более 93 тыс. заразившихся и свыше 8 тыс. смертей.

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