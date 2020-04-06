В мире число погибших от коронавируса перевалило за 70 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в мире количество смертей от коронавируса достигло 70,3 тыс. человек.

А общее количество зараженных составляет 1 млн 284 тыс. человек, вылечились — 271 тыс. человек.

Как сегодня сообщал euronews, власти Италии и Испании регистрируют уменьшение темпа роста эпидемии коронавируса. А тем временем во Франции зарегистрированы более 93 тыс. заразившихся и свыше 8 тыс. смертей.