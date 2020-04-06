В мире число погибших от коронавируса перевалило за 70 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 17:03, 06 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на данный момент в мире количество смертей от коронавируса достигло 70,3 тыс. человек.
А общее количество зараженных составляет 1 млн 284 тыс. человек, вылечились — 271 тыс. человек.
Как сегодня сообщал euronews, власти Италии и Испании регистрируют уменьшение темпа роста эпидемии коронавируса. А тем временем во Франции зарегистрированы более 93 тыс. заразившихся и свыше 8 тыс. смертей.