В Казахстане выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:00 в Казахстане

зарегистрированы еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Новые случаи зафиксированы в Жамбылской области 6 случаев и Акмолинской области – 19.

На сегодняшний день в стране подтверждены 629 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султан - 219;

- Алматы - 116;

- Карагандинской области - 48;

- Акмолинской области – 42;

- Атырауской области - 29;

- Жамбылской области – 35;

- Шымкент – 14;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 37;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 28;

- Костанайской области - 1.