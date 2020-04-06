[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:00 в Казахстане
зарегистрированы еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Новые случаи зафиксированы в Жамбылской области 6 случаев и Акмолинской области – 19.

На сегодняшний день в стране подтверждены 629 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султан - 219;

- Алматы - 116;

- Карагандинской области - 48;

- Акмолинской области – 42;

- Атырауской области - 29;

- Жамбылской области – 35;

- Шымкент – 14;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области - 1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 37;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 28;

- Костанайской области - 1.

print
  • В Нью-Йорке от коронавируса скончались два уроженца Узбекистана
  • В Узбекистане вводят всеобщую самоизоляцию из-за распространения коронавируса
  • В опустевшем Ташкенте поселились утки в фонтане у театра им.Алишера Навои (фото)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com