В Казахстане выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:00 в Казахстане
зарегистрированы еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.
Новые случаи зафиксированы в Жамбылской области 6 случаев и Акмолинской области – 19.
На сегодняшний день в стране подтверждены 629 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султан - 219;
- Алматы - 116;
- Карагандинской области - 48;
- Акмолинской области – 42;
- Атырауской области - 29;
- Жамбылской области – 35;
- Шымкент – 14;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области - 1;
- Мангистауской области - 5;
- Кызылординской области - 37;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 28;
- Костанайской области - 1.