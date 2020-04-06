В Турции на животных успешно испытали вакцину против коронавируса

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CentralAsia (CA) - Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на профессора медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара.



По его словам, вакцину ввели животным при помощи микроигл на лейкопластыре. Она дала иммунный ответ в виде выработки антител.



«Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», - написал Кара.



В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Турции с 28 марта полностью приостановили на неопределенный срок международное авиасообщение. Перемещаться между городами жители страны могут только с разрешения властей. Из-за эпидемии предлагалось перенести туристический сезон.



С 3 апреля в стране действует 15-дневный запрет на въезд и выезд транспорта. Меры распространяются на 30 крупных городов страны и провинцию Зонгулдак. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при необходимости этот срок может быть продлен. Помимо этого жителям младше 20 лет запретили выходить на улицу. Также граждан призвали носить медицинские маски при посещении общественных мест.