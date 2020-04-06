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  6 апреля 2020
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Генпрокуратура Узбекистана попросила всех граждан вести дневники встреч с людьми

CentralAsia (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала меры по предотвращению распространения коронавируса, чтобы помочь соответствующим службам быстро идентифицировать лиц, контактирующих с пациентами с болезнью, и ограничить их контакты с другими гражданами.

Как сообщается, Генеральная прокуратура создала межведомственный персонал для определения круга лиц, контактирующих с пациентами с коронавирусной инфекцией, и межведомственные рабочие группы в регионах.

Эти группы проводят соответствующие опросы пациентов с коронавирусной инфекцией, определяют их эпидемиологический путь, с кем, когда и где они вступали в контакт.

Генеральная прокуратура просит граждан вести дневники с сегодняшнего дня.

"Желательно, чтобы каждый гражданин вел учет того, когда, с кем, где и как он или она общались. Эти данные в первую очередь служат для предотвращения заболевания, ограничения его распространения и в конечном итоге спасают жизни тысяч людей", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры, распространённом Минздравом Узбекистана 6 апреля.

Отмечается, что штаб-квартира Генеральной прокуратуры, рабочие группы в регионах для выявления круга лиц, контактирующих с пациентами с коронавирусной инфекцией, призывают всех сотрудничать и сотрудничать в устранении причин и условий заражения, предотвращении его тяжелых последствий.

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