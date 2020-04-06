В Испании более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 18:23, 06 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Испании более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии.
«На данный момент мы знаем о 19,4 тыс. медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходят лечение дома», - сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра.
А по данным газеты Pais, от коронавируса умерли 13 медиков – одиннадцать врачей, медсестра и санитарка.
Минздрав Испании распределил миллион экспресс-тестов в день по различным автономным сообществам для того, чтобы увеличить число выявляемых пациентов на начальных стадиях заболевания.
Также в стране продлевают режим повышенной готовности до 25 апреля. Жители могут выходить из дома только чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы.