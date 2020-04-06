В Испании более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом

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CentralAsia (CA) - В Испании более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии.

«На данный момент мы знаем о 19,4 тыс. медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходят лечение дома», - сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра.