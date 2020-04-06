[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Данные Google. В какой стране Центральной Азии лучше работают меры ограничения движения граждан во время пандемии?
Google
Google

CentralAsia (CA) -  Чтобы показать, насколько хорошо работают меры ограничения движения в разных странах мира во время пандемии, Google начал выпускать отчеты о мобильности сообщества COVID-19.

Данные отчеты отражают тенденции движения с течением времени по географическим регионам в разных местах, таких как парки, транзитные станции, рабочие места, жилые дома, магазины и аптеки, чтобы показать, насколько заняты эти места и что изменилось в результате карантина и других мер борьбы с COVID-19.

Для сравнения, ниже представлены данные по странам Центральной Азии и данные республики Беларусь:

Данные по Кыргызстану на 29 марта 2020 года выглядят следующим образом:

- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 74%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 64%;
- посещение парков упало на 32%;
- использование общественного транспорта упало на 70%;
- посещение рабочих мест упало на 43%;
- передвижения в местах проживания выросло на 15%.

Данные по Казахстану на 29 марта 2020 года выглядят следующим образом:

- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 45%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 24%;
- посещение парков упало на 20%;
- использование общественного транспорта упало на 32%;
- посещение рабочих мест упало на 17%;
- передвижения в местах проживание выросло на 9%.

Другое сравнение Таджикистан, где официально нет коронавируса и никаких мер сдерживания не предпринимались:

- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 8%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 8%;
- посещение парков выросло на 4%;
- использование общественного транспорта упало на 17%;
- посещение рабочих мест выросло на 10%;
- передвижения в местах проживания упало на 3%.

Данные по Республике Беларусь на 29 марта 2020 года выглядят следующим образом:

- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 14%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек выросло на 5%;
- посещение парков выросло на 41%;
- использование общественного транспорта упало на 7%;
- посещение рабочих мест выросло на 3%;
- передвижения в местах проживания упало на 2%.

По первому пункту (посещение мест розничной продажи и мест развлечения) наибольший спад замечен в Кыргызстане (74%). Также по сравнению с другими странами, представленными здесь, больше всего кыргызстанцы перестали посещать продуктовые магазины и аптеки, в то время, как в Беларуси эти показатель вырос на 5%.

В Кыргызстане и Казахстане посещение парков упало, а в Таджикистане и Беларуси наоборот выросло.

Новости по теме:

print
  • Премьер-министр Джонсон продолжает руководить страной, - Даунинг стрит
  • Сегодня в Монголии 455 человек покинут центр изоляции НИЦИЗ
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло на 32 и достигло 342



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com