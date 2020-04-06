Данные Google. В какой стране Центральной Азии лучше работают меры ограничения движения граждан во время пандемии?

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 19:45, 06 апреля 2020
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- Обновлено: 20:43, 06 апреля 2020
CentralAsia (CA) - Чтобы показать, насколько хорошо работают меры ограничения движения в разных странах мира во время пандемии, Google начал выпускать отчеты о мобильности сообщества COVID-19.
Данные отчеты отражают тенденции движения с течением времени по географическим регионам в разных местах, таких как парки, транзитные станции, рабочие места, жилые дома, магазины и аптеки, чтобы показать, насколько заняты эти места и что изменилось в результате карантина и других мер борьбы с COVID-19.
Для сравнения, ниже представлены данные по странам Центральной Азии и данные республики Беларусь:
Данные по Кыргызстану на 29 марта 2020 года выглядят следующим образом:
- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 74%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 64%;
- посещение парков упало на 32%;
- использование общественного транспорта упало на 70%;
- посещение рабочих мест упало на 43%;
- передвижения в местах проживания выросло на 15%.
Данные по Казахстану на 29 марта 2020 года выглядят следующим образом:
- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 45%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 24%;
- посещение парков упало на 20%;
- использование общественного транспорта упало на 32%;
- посещение рабочих мест упало на 17%;
- передвижения в местах проживание выросло на 9%.
Другое сравнение Таджикистан, где официально нет коронавируса и никаких мер сдерживания не предпринимались:
- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 8%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек упало на 8%;
- посещение парков выросло на 4%;
- использование общественного транспорта упало на 17%;
- посещение рабочих мест выросло на 10%;
- передвижения в местах проживания упало на 3%.
Данные по Республике Беларусь на 29 марта 2020 года выглядят следующим образом:
- посещение мест розничной продажи и мест развлечения упало на 14%;
- посещение продуктовых магазинов и аптек выросло на 5%;
- посещение парков выросло на 41%;
- использование общественного транспорта упало на 7%;
- посещение рабочих мест выросло на 3%;
- передвижения в местах проживания упало на 2%.
По первому пункту (посещение мест розничной продажи и мест развлечения) наибольший спад замечен в Кыргызстане (74%). Также по сравнению с другими странами, представленными здесь, больше всего кыргызстанцы перестали посещать продуктовые магазины и аптеки, в то время, как в Беларуси эти показатель вырос на 5%.
В Кыргызстане и Казахстане посещение парков упало, а в Таджикистане и Беларуси наоборот выросло.