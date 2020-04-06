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  6 апреля 2020
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В Туркменистане проверка по факту смерти солдата, с перерезанными артериями на шее, не нашла виновных

CentralAsia (TM) -  В начале марта военная прокуратура Туркменистана завершила проверку по факту самоубийства солдата-срочника Сапармурада Джумабаева, служившего в мотострелковой дивизии 11206, в Акдепинском районе Дашогузского велаята. Как сообщили источники turkmen.news, виновных в результате проверки выявлено не было.

«Следствие лишь ограничилось допросом ряда людей: его родственников, сослуживцев, офицеров части и врачей больницы, — сообщил источник. – Никто из воинской части не был привлечен к ответственности: ни его обидчики из числа солдат, ни офицеры, толкнувшие этого жизнерадостного парня на такой шаг», — сообщил источник.
Еще тогда, в феврале, источники сообщали, что дело пытаются замять как представители министерства обороны, так и военная прокуратура

Трагедия произошла 8 февраля в Дашогузском психоневрологическом диспансере, куда С. Джумабаева поместили после неудавшейся попытки суицида в части. Ранее молодой человек жаловался на систематические избиения его сослуживцами и старшими офицерами. В больнице солдат с разбегу вышиб головой стеклянную дверь, осколки стекла перерезали шейные артерии. Руководство больницы постфактум поставила молодому человеку диагноз «бешенство», чтобы к врачам не было претензий в том числе со стороны следственных органов.

Как отмечает издание, в прошлом году этот солдат, у которого констатировали «бешенство» успешно окончил Международный университет гуманитарных наук и развития (МУГНиР) в Ашхабаде.

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